Zum zweiten Sonntagskonzert im Gartentraum von Tangerhütte werden am 2. Juni musikalische Oldies und weitgereiste Gäste aus der Partnergemeinde Tangerhüttes erwartet. Unter dem Motto „Rendezvous im Garten“ wird zum Beisammensein eingeladen.

Kaffeewiese im Gartenträume-Park in Tangerhütte

Tangerhütte. - Am kommenden Sonntag, 2. Juni, heißt es wieder „Rendezvous im Gartentraum“ in Tangerhütte. Zum 2. Mal in diesem Jahr lädt der Heimatverein Tangerhütte zu einer Veranstaltung auf die Wiese neben dem Neuen Schloss im Gartenträumepark Tangerhütte ein.