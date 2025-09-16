Der SV Eintracht plant 2026 in Tangerhütte eine große Jubiläumsfeier. Griechische Götter begleiten die Schachspieler seit fast 100 Jahren. Der Verein ist für Nachwuchsförderung und Frauenanteil bekannt.

Tangerhütte. - Der SV Eintracht Tangerhütte feierte schon in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, denn vor 50 Jahren wurde er faktisch wiederbelebt. Richtig „rund“ wird er aber im kommenden, dann dürfen 100 Jahre Schach in Tangerhütte begangen werden.