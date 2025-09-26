weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Auszeichnung der DEHOGA: Umwelt-Gold für das Feriendorf „La Porte“ bei Tangerhütte

Auszeichnung der DEHOGA Umwelt-Gold für das Feriendorf „La Porte“ bei Tangerhütte

Der Hotel- und Gastronomiebetrieb im Bertinger Wald ist für Nachhaltigkeit und Regionalität ausgezeichnet worden - mit Gold.

Von Birgit Schulze 26.09.2025, 16:00
Feriendorf-Geschäftsführer Hendrik Steek posiert vor den Hotelzimmern der Anlage mit der Dehoga-Urkunde, die seinem Unternehmen Gold im Umweltcheck bescheinigt.
Feriendorf-Geschäftsführer Hendrik Steek posiert vor den Hotelzimmern der Anlage mit der Dehoga-Urkunde, die seinem Unternehmen Gold im Umweltcheck bescheinigt. Fotos: Birgit Schulze

Bertingen. - Das Feriendorf in Bertingen liegt nicht nur naturnah an der Elbe und mitten im Wald – es ist auch trotz seiner Größe und Besucherzahl ein umweltfreundliches Unternehmen. Das bescheinigt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) dem Hotel und Restaurant mit Geschichte. Zum ersten Mal gab es die Umweltauszeichnung jetzt in Gold und darauf sind alle Mitarbeiter gemeinsam stolz.