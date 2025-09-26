weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadt auf Grundstückssuche: Feuerwache statt Gartenidyll: Kleingartensparte in Magdeburg soll weichen

Eine Kleingartenanlage in Magdeburg soll einer neuen Feuer- und Rettungswache weichen. Das sorgt bei Kleingärtnern für Unruhe. Zwischen Sicherheitsbedarf und Gartenliebe beginnt nun ein Dialog über die Zukunft.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 26.09.2025, 16:41
Die Sonne lacht über der Kleingartenanlage. Ein trügerisches Idyll. Die Gärten sollen für die neue Rettungswache Süd weichen.
Die Sonne lacht über der Kleingartenanlage. Ein trügerisches Idyll. Die Gärten sollen für die neue Rettungswache Süd weichen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Blaulicht statt Blumenbeet: Neue Pläne der Stadt dürften hart werden für mehrere Kleingärtner in Magdeburg. Ihre Sparte soll weichen, um der neuen Feuer- und Rettungswache Südwest Platz zu machen.