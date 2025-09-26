Eine Kleingartenanlage in Magdeburg soll einer neuen Feuer- und Rettungswache weichen. Das sorgt bei Kleingärtnern für Unruhe. Zwischen Sicherheitsbedarf und Gartenliebe beginnt nun ein Dialog über die Zukunft.

Feuerwache statt Gartenidyll: Kleingartensparte in Magdeburg soll weichen

Die Sonne lacht über der Kleingartenanlage. Ein trügerisches Idyll. Die Gärten sollen für die neue Rettungswache Süd weichen.

Magdeburg. - Blaulicht statt Blumenbeet: Neue Pläne der Stadt dürften hart werden für mehrere Kleingärtner in Magdeburg. Ihre Sparte soll weichen, um der neuen Feuer- und Rettungswache Südwest Platz zu machen.