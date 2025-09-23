weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kreis Stendal: Verein aus Tangerhütte reist für Industriekultur in die Stadt aus Eisen

Kreis Stendal Verein aus Tangerhütte reist für Industriekultur in die Stadt aus Eisen

Der Verein „Aus einem Guss“ in Tangerhütte bemüht sich seit vielen Jahren um den Erhalt der Gießereigeschichte in der jüngsten Stadt der Altmark. In der Stadt aus Eisen, Ferropolis, gab es jetzt neue Anregungen.

Von Birgit Schulze 23.09.2025, 12:00
Ferropolis - die Sadt aus Eisen war Austragungsort eines Treffens rund um die Industriekultur in Deutschland.
Tangerhütte. - Zu einem Workshop rund um das Ehrenamt in der Vermittlung von Industriekultur war Frank Dreihaupt, Vorsitzender des Vereins „Aus einem Guss“ in Tangerhütte, jetzt nach Ferropolis gereist. Und er habe von dort einige Anregungen für die Arbeit seines Vereins mitnehmen können, berichtet er.