Der Stadtrat soll in Wolmirstedt diese Woche über den Neubau eines Jugendclubs entscheiden, den die Jugendlichen gar nicht wollen. Das Gebäude, in dem sich der Club aktuell befindet, steht derzeit jedoch zum Verkauf. Eskaliert der Streit im Stadtrat?

Elena Singer vom Jugendclub Wolmirstedt hofft, dass das Gebäude, in dem sich der Jugendclub befindet, saniert wird. Sie und viele weitere Jugendliche fühlen sich von der Stadt mit dem Plan eines Neubaus an anderer Stelle übergangen.

Wolmirstedt - „Der Stadtrat beschließt den Neubau einer Einrichtung für offene Kinder- und Jugendarbeit in der Fabrikstraße“ - so zumindest steht es in der Beschlussvorlage, über die am Donnerstag in Wolmirstedt entschieden werden soll. Nur sehen die Stadträte das offenbar anders - und erst recht die Jugendlichen. „Wir fühlen uns übergangen. Auch die Wahl des geplanten Standortes gibt den Jugendlichen das Gefühl, die Stadt will uns nicht“, sagt Elena Singer vom Jugendclub.