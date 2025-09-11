Alte Modelltischlerei in Tangerhütte (Kreis Stendal) soll zum Vereinshaus werden. Wie weit die Arbeiten bereits vorangeschritten sind.

Verein will Industriegeschichte im Kreis Stendal mit Leben füllen

Blick in den Hinterhof der alten Modelltischlerei in Tangerhütte. Dort findet einmal im Jahr das Hinterhoffest statt.

Tangerhütte. - Seit fast drei Jahren hat der Verein „Aus einem Guss“ eine Nutzungsvereinbarung für die historische Modelltischlerei in Tangerhütte. Dass deren Wiederbelebung nicht von heute auf morgen zu machen ist, war von Anfang an klar. Jetzt aber könnte es vorangehen.