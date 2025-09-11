weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Vor 130 Jahren rückt in Klein Ammensleben erstmals eine organisierte Wehr zum Feuerlöschen und Hilfeleisten aus. Das wird jetzt groß gefeiert.

Von Sebastian Pötzsch 11.09.2025, 16:00
Während der Feier zum 130. Geburtstag der Feuerwehr in Klein Ammensleben soll auch eine Vorführung mit einer Drehleiter zahlreiche Besucher anlocken.
Während der Feier zum 130. Geburtstag der Feuerwehr in Klein Ammensleben soll auch eine Vorführung mit einer Drehleiter zahlreiche Besucher anlocken. Foto: Sebastian Pötzsch

Klein Ammensleben - Die Freiwillige Feuerwehr wurde in Klein Ammensleben vor mittlerweile 130 Jahren aus der Taufe gehoben. Das soll am kommenden Sonnabend, 13. September, groß gefeiert werden. So laden die Kameraden sowie Freunde und Unterstützter der Wehr zu einem abwechslungsreichen Fest ein.