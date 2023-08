Tangerhütte - Zu einem verkehrspolitischen Abend lädt der ADAC-Ortsclub Tangerhütte am 7. September ab 19 Uhr ein. Treffpunkt ist der Platz vor dem ASB (am Bahnhof) in Tangerhütte. Hintergrund sind Probleme, die sich mit dem Umbau der Kreuzung am Bahnhof für den neuen Norma-Markt ergeben haben.

Die Unzufriedenheit mancher Verkehrsteilnehmer mit der Kreuzung Bismarckstraße/Bahnhofsplatz hat auch den ADAC-Ortsclub Tangerhütte erreicht und zu einem nicht alltäglichen Schritt veranlasst: Der nächste Clubabend wird quasi auf der Straße stattfinden. Darüber informiert Mitglied Werner Hartig.

Die Vereinsmitglieder wollen sich genau anschauen, wie dieser Verkehrsknoten durch Fußgänger, Radfahrer und den Kraftverkehr genutzt wird. Besonders die Mängel an Gehwegen und fehlende Radverkehrsführungen, die Falschfahren begünstigen, sollen besprochen werden.

Ebenso geht es um die Rolle der Autofahrer, die durch niedrige Geschwindigkeiten und Mindestüberholabstände zur Verkehrssicherheit beitragen können. Gäste sind gern gesehen.