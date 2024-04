1,6 Millionen Euro wurden seit 2018 in die 80er-Jahre-Kita „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte investiert. Der Förderverein sammelt weiteres Geld für ein Spielgerät - und das auch beim Tag der offenen Tür.

Viel Geld in alte Einrichtung für Kinder im Kreis Stendal gesteckt

Tag der offenen Tür in Tangerhütte

Multifunktionale Möbel, die zum Sitzen und zum Bewegen einladen, gibt es in der sanierten Kita „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Der Förderverein der Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte plant schon seit längerem die Anschaffung eines neuen Multifunktionsspielgerätes für das Außengelände der Einrichtung. In den 80er-Jahre-Bau selbst sind in den vergangenen Jahren rund 1,6 Millionen Euro investiert worden – aus Fördermitteln und dem Haushalt der Einheitsgemeinde.