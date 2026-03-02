weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Kinder und Familie: Viel Lob für frisch sanierte Kita „Sonnenkäfer" in Tangerhütte

Der Sozialausschuss des Stadtrats in Tangerhütte besucht die Einrichtung in Cobbel, die mit einem offenem Betreuungskonzept arbeitet.

Von Birgit Schulze 02.03.2026, 15:00
Kitabesichtigung in Cobbel: Der Sozialausschuss macht sich ein Bild von der Einrichtung. Foto: Birgit Schulze

Cobbel. - 23 Kinder und fünf Erzieher, ein offenes Betreuungskonzept für mehr Selbstständigkeit – das ist die Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ in Cobbel. Dass sie nach einer Sanierung vor etwa einem Jahr in einem guten Zustand ist, davon machte sich der Sozialausschuss des Stadtrates Tangerhütte um Vorsitzenden Markus Fettback jüngst ein Bild.