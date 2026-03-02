Der Sozialausschuss des Stadtrats in Tangerhütte besucht die Einrichtung in Cobbel, die mit einem offenem Betreuungskonzept arbeitet.

Kitabesichtigung in Cobbel: Der Sozialausschuss macht sich ein Bild von der Einrichtung.

Cobbel. - 23 Kinder und fünf Erzieher, ein offenes Betreuungskonzept für mehr Selbstständigkeit – das ist die Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ in Cobbel. Dass sie nach einer Sanierung vor etwa einem Jahr in einem guten Zustand ist, davon machte sich der Sozialausschuss des Stadtrates Tangerhütte um Vorsitzenden Markus Fettback jüngst ein Bild.