Beförderung Höchster Dienstgrad der Stadt: Gommerns Stadtwehrleiter nun Brandinspektor
Gommerns Stadtwehrleiter Steven Vonend darf sich über eine Beförderung freuen. Auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr wurde der in den Rang eines Brandinspektors erhoben.
02.03.2026, 15:45
Gommern. - Ein unerwarteter Moment der Überraschung und Anerkennung prägte am Freitagabend die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gommern. Orts- und Stadtwehrleiter Steven Vonend wurde zum Brandinspektor befördert. Es ist der höchste Dienstgrad, den die Stadt vergeben kann.