Ab sofort darf sich Gommerns Orts- und Stadtwehrleiter Steven Vonend als „Raupenträger“ bezeichnen. Dies ist eine scherzhafte Bezeichnung für die Schulterstücke eines Brandinspektors. In diesen Rang wurde er im Rahmen der Jahreshauptversammlung vom stellvertretenden Stadtwehrleiter Heiko Sauermilch (l.) und Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein – Mitglied der Führungsriege der FFW Gommern – unter stehenden Ovationen befördert.

Foto: Thomas Schäfer