Gommerns Stadtwehrleiter Steven Vonend darf sich über eine Beförderung freuen. Auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr wurde der in den Rang eines Brandinspektors erhoben.

Von Thomas Schäfer 02.03.2026, 15:45
Ab sofort darf sich Gommerns Orts- und Stadtwehrleiter Steven Vonend als „Raupenträger“ bezeichnen. Dies ist eine scherzhafte Bezeichnung für die Schulterstücke eines Brandinspektors. In diesen Rang wurde er im Rahmen der Jahreshauptversammlung vom stellvertretenden Stadtwehrleiter Heiko Sauermilch (l.) und Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein – Mitglied der Führungsriege der FFW Gommern – unter stehenden Ovationen befördert.
Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - Ein unerwarteter Moment der Überraschung und Anerkennung prägte am Freitagabend die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gommern. Orts- und Stadtwehrleiter Steven Vonend wurde zum Brandinspektor befördert. Es ist der höchste Dienstgrad, den die Stadt vergeben kann.