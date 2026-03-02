Die Felgeleber Feuerwehr blickt auf das Jahr 2025 zurück. Die Einsatzabteilung wurde dabei häufiger alamiert als im Vorjahr, kann aber auch neue aktive Kräfte bauen.

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Felgeleben wurden auch Kameraden befördert und ausgezeichnet.

Felgeleben. - Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Felgeleben ist im Jahr 2025 zu insgesamt 47 Einsätzen ausgerückt – das sind sechs mehr, als das Jahr zuvor. Darüber informierte Wehrleiter Martin Glaser am Freitagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Wehr. Demnach wurden die Männer und Frauen unter anderem zu 34 Brandeinsätzen sowie acht Einsätzen im Rahmen der technischen Hilfeleistung alarmiert. Vor allem den Monat Juli haben die Kräfte noch gut in Erinnerung.