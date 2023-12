Auf drei großen Baustellen in der Einheitsgemeinde konnten die Arbeiten in 2023 abgeschlossen werden. Tangerhütte bekommt einen Veranstaltungssaal.

Bei der symbolischen Schlüsselübergabe für das neue Gerätehaus in Lüderitz war auch Innenministerin Tamara Zieschang (rechts) dabei. Ortsbürgermeisterin Edith Braun und Bürgermeister Andreas Brohm gaben den Schlüssel an die drei Ortswehrleiter in Lüderitz, Groß Schwarzlosen und Windberge ab.

Tangerhütte - Trotz leerer Kassen im Tangerhütter Rathaus konnten in den vergangenen zwölf Monaten drei große Bauvorhaben in der Einheitsgemeinde abgeschlossen werden, freut sich Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos). Insgesamt seien fast vier Millionen Euro investiert worden.

Das Feuerwehrgerätehaus in Lüderitz war die größte dieser Maßnahmen, mit einem Umfang von über 2,5 Millionen Euro. Das Land Sachsen-Anhalt bezuschusste mit 765.000 Euro. Im September konnte der Neubau, der im Zuge der Verlängerung der Autobahn 14 notwendig wurde, in den Dienst gestellt werden. Gedacht ist er für die Feuerwehren aus Lüderitz, aus Groß Schwarzlosen und aus Windberge.

Kita „Anne Frank“ für fast 900.000 Euro saniert

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Tangerhütte kostete fast 900.000 Euro. Neue Gruppenräume wurden geschaffen, eine Fußbodenheizung im Krippenbereich und Schallschutzdecken installiert. Im September waren die Arbeiten beendet. Einen ersten Bauabschnitt gab es bereits 2019, insgesamt wurden fast zwei Millionen Euro in dieser Einrichtung verbaut.

In der Grundschule Grieben wurde nach der Sanierung des unteren Bereiches nun der obere Bereich in Angriff genommen. Klassenräume, Sanitärbereiche und Flure wurden mit rund 500.000 Euro modernisiert, seit 2018 flossen etwa eine Million Euro in diese Grundschule.

Löschwasserversorgung verbessert

Für Wege- und Gehwegreparaturen gab die Einheitsgemeinde rund 60.000 Euro aus. Aktuell noch nicht vollständig beendet ist die Maßnahme an der Rosa-Luxemburg Straße von Tangerhütte. „Ein Schwerpunkt lag auch in der Verbesserung der Löschwasserversorgung“, so Brohm. So konnten mit den Brunnen in Grieben, Brunkau, Ringfurth und Schernebeck vier Projekte angestoßen beziehungsweise bereits umgesetzt werden. Damit hatte die Einheitsgemeinde insgesamt über 160.000 Euro in 2023 für diesen Bereich des Brandschutzes ausgegeben.

Vorbereitet wird nun der Umbau der ehemaligen Gaststätte im Tangerhütter Kulturhaus. Rund 80.000 Euro sind geplant, um aus den Räumen einen kleinen Veranstaltungssaal zu machen.

Zu den kleineren Investitionen in den vergangenen Wochen gehörte die Reparatur der Brücke am Hohen Steg über den Tanger. Diese war in die Jahre gekommen, so dass eine Sanierung nötig geworden war. Die Gesamtkosten betrugen 7.500 Euro, seit einigen Tagen kann die Brücke nun wieder benutzt werden.