Bittkau. - Es ist genau 100 Jahre her, dass Landarzt Dr. Lewy von Hamburg nach Bittkau kam. Und es ist 60 Jahre her, dass er als Geflüchteter in Chicago verstarb. In Bittkau wurden ihm und seiner Familie jetzt Stolpersteine gesetzt – als Mahnmal und als Erinnerung. Ein Teil seiner Familie war dabei und will wiederkommen.

