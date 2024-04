Die Unabhängige Wählergemeinschaft „Südliche Altmark“ schickt auch neue Gesichter ins Rennen um Stadtratssitze in Tangerhütte (Kreis Stendal). Mehr als die Hälfte ist aber auch schon aktuell in Stadtrat und Ausschüssen vertreten.

Wahl am 9. Juni: „Südliche Altmark“ tritt mit 13 Kandidaten an

Tangerhütte/bsh. - Mit 13 Kandidaten für den künftigen Stadtrat von Tangerhütte geht die Unabhängige Wählergemeinschaft Südliche Altmark (UWGSA) in den Wahlkampf für die Kommunalwahlen am 9. Juni. Mehr als die Hälfte der Bewerber ist bereits in der aktuellen Wahlperiode als Stadtratsmitglied oder sachkundiger Einwohner in den Gremien vertreten.

Im gemeinsamen Wahlprogramm, das von fraktionsübergreifender Arbeit und wirtschaftlicher Haushaltsführung, aber auch von dem Ziel der Entbürokratisierung spricht, heißt es auch: „Wir wollen kein Spektakel, wir wollen gemeinsam Veränderung schaffen.“ Vereine, Feuerwehren, erneuerbare Energien, Unternehmen, Kinder und Senioren zu unterstützen haben sich die Mitglieder für die neue Wahlperiode laut diesem gemeinsamen Programm vorgenommen.

Mit Frank Dreihaupt (78, Zahnarzt, Tangerhütte, Schwerpunkt: Geschichte und heutige Lebensbedingungen), Petra Fischer (72, Rentnerin, Demker, Schwerpunkt: ländlichen Raum stärken), Maren Maatz (47, Redaktionsassistentin, Tangerhütte, Schwerpunkte: Kinder, Senioren, Vereine fördern) und Wilko Maatz (48, Prüfingenieur, Tangerhütte, Schwerpunkte: Kulturgeschichte, Vereine fördern) bewerben sich bereits kommunalpolitisch erfahrene Frauen und Männer um einen Sitz im Rat.

Auch Alexandra Schleef (50, Betriebsleiterin, Sandfurth, Schwerpunkt: Wirtschaft), Sebastian Knull (41, Trockenbaumonteur, Uchtdorf, Schwerpunkt: Kinder- und Jugendarbeit), Carmen Kalkofen (51, Landwirtin, Cobbel, Schwerpunkte Regionalität und Gleichstellung der Orte) waren bereits in der ausklingenden Wahlperiode in verschiedenen Gremien des Stadtrates vertreten.

Neu auf dem lokalpolitischen Parkett sind Marcus Trenkel (36, Unternehmer, Tangerhütte, Schwerpunkt: wirtschaftliche Entwicklung der Region verbessern), Jessica Bräsel (41, Personalleiterin, Tangerhütte, Schwerpunkt: Abwanderung verhindern), Olf Reddigan (61, Versicherungsfachmann, Tangerhütte, Schwerpunkt: Das Miteinander zwischen Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung). Auch Lukas Reddigan (28, Versicherungsvermittler, Tangerhütte, Schwerpunkte: Zusammenarbeit verbessern, Gewerbe und Vereine unterstützen), Tobias Mielke (36, Verwaltungsangestellter, Uetz, Schwerpunkt: lebenswerte Bedingungen auch für künftige Generationen) und Bodo Kalkofen (53, Physiker, Bittkau, Schwerpunkt: lebenswerte Region) bewerben sich um den Einzug in Stadtrat und Ausschüsse, um politisch mitzugestalten.