Was ein Verein in Tangerhütte mit der alten Modelltischlerei vorhat

Das, was der Verein „Aus einem Guss“ mit der alten Modelltischlerei der Gießerei in Tangerhütte vorhat, wollte er schon lange auch auf rechtlich geordnete Beine stellen. Nun kann es endlich richtig losgehen.

Die Lehrwerkstatt im Obergeschoss der alten Modelltischlerei in Tangerhütte. Dort könnten Vereinsräume entstehen.

Tangerhütte - „Jetzt haben wir eine Grundlage, auf der man aufbauen kann“, sagt Frank Dreihaupt, Vorsitzender des Vereins „Aus einem Guss – Förderverein für Industriegeschichte und Gartenkunst“ in Tangerhütte. Schon in der Vergangenheit hat der Verein sich um die Wiederbelebung der Modelltischlerei bemüht, organisierte im April dieses Jahres ein Schaugießen auf dem Außengelände und im August in Regie des Vereins „Kinderträume“ ein Hinterhoffest mit Musik.