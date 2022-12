Weihnachtsmarkt am Kulturhaus lockt mit Schatzsuche und Musik

Ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm wartet auf die Besucher des Weihnachtsmarktes am Kulturhaus in Tangerhütte. Der findet zum zweiten Mal an dieser Stelle statt und lockt vom 16. bis 26. Dezember unter anderem mit einer Schatzsuche für Kinder.

Entenangeln auf dem Weihnachtsmarkt am Kulturhaus in Tangerhütte.

Im Vorjahr, als sich in der Coronapandemie noch kaum jemand traute, eine größere öffentliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, organisierte der Cobbeler Schausteller Rene Wesemann mit Kollegen zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt am Kulturhaus in Tangerhütte. In diesem Jahr bringt sich auch die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte mit einigen kulturellen Höhepunkten für Jung und Älter ein.