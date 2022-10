Wildpark Weißewarte: Rettung von Außen als letzte Chance

Geht es weiter für den Wildpark in Weißewarte? Der Stadtrat Tangerhütte hat am Montagabend, 17. Oktober, zumindest den Weg dafür frei gemacht. So will man die Schließung wenn möglich noch verhindern, die Lage in der von Insolvenz bedrohten Betreibergesellschaft hat sich in den vergangenen Tagen weiter verschärft.

Weißewarte - Leicht gemacht haben sich die 16 anwesenden Stadträte die Abstimmung bei der kurzfristig einberufenen Sondersitzung in Tangerhütte nicht. Die Entscheidung fiel ganz klar und - das ist selten in Tangerhütte - einstimmig. „Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die wir treffen müssen, aber sie ist notwendig, um den Wildpark zu erhalten“, sagte etwa Marcus Graubner (CDU).

Was vor drei Jahren noch mehrheitlich abgelehnt worden war – die Privatisierung des Wildparkes in Weißewarte – soll nun den Park vor der Schließung bewahren. Seit der Ladung zur Sondersitzung habe sich die Lage im Wildpark noch zugespitzt, berichtete Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos). Inzwischen ist nicht nur die Geschäftsführerin abgesprungen, auch die Tierpfleger hätten gekündigt. Damit könnten spätestens Mitte November die Auflagen der Zoogenehmigung nicht mehr erfüllt werden, eine erneute Schließung wäre auch behördlicherseits die Folge.

Das Scheitern der Betreibergesellschaft ist bereits der dritte Tiefpunkt für den Wildpark in den vergangenen Jahren. 2019, als die Zoogenehmigung zum ersten Mal in Frage gestellt war und die Kommune erklärte, den Park nicht weiter selbst bewirtschaften zu können, gab es das Angebot eines Wildparkbetreibers aus der Lüneburger Heide, den Park zu einem symbolischen Preis zu übernehmen.

Viele Einwohner stellten sich dagegen, der Stadtrat entschied, den Park in kommunaler Hand zu belassen. Der Betreiberverein, der zum Jahreswechsel 2019/2020 gegründet worden war, hatte mit Corona und vielen Auflagen des Landkreises zu kämpfen, musste am Ende aber seine Arbeit wegen tierschutzrechtlichen Verstößen einstellen. Es folgte die Gründung einer Betreibergesellschaft im Frühjahr 2022, die nun – ein gutes halbes Jahr später – kein Geld mehr für den weiteren Betrieb hat. Ob sie in Insolvenz geht, muss noch geklärt werden.

Für den Wildpark Weißewarte soll bis Mitte November ein neuer Pächter gefunden werden, klappt das nicht, muss die beliebte Anlage schließen, das hat der Stadtrat in Tangerhütte am Montagabend festgelegt. Hintergrund sind finanzielle Probleme der erst im Frühjahr neu gegründeten Betreibergesellschaft, in deren Aufsichtsrat mehrere Stadtratsmitglieder sitzen.

Innerhalb eines guten halben Jahres seien dort 100 000 Euro Zuschuss der Kommune „verbrannt“ worden, sagte Stadträtin Edith Braun (WG Lüderitz) am Abend. Sie spricht von rund 500 000 Euro, die die klamme Kommune in den vergangenen Jahren in den Wildpark gesteckt habe.

Inzwischen soll es aber mehrere Interessenten für den größten Wildpark Sachsen-Anhalts geben, der im kommenden Jahr 50 Jahre alt werden würde.

Wer die Anlage genau übernehmen will, dazu gibt es bisher noch keine Angaben, die Verwaltung spricht aber von mehreren Interessenten. Mit dem Stadtratsbeschluss kann die Kommune nun die Verpachtung des Wildparks öffentlich ausschreiben. Bis zum 14. November soll die Entscheidung fallen, ab Mitte November wären auch die jetzigen Tierpfleger nicht mehr vor Ort.

Findet sich kein neuer Pächter, müsste der Tierbestand aufgelöst werden, führte der Bürgermeister aus. Das sei aber nicht von heute auf morgen machbar, deshalb rechnet die Verwaltung mit gut 100 000 Euro, um die Tiere bis zu ein Jahr lang noch vor Ort zu versorgen. Der Park wäre dann aber für Besucher nicht mehr geöffnet, es würden also auch keine Einnahmen mehr erzeugt.

Die Entscheidung, angesichts des weiteren Finanzbedarfs den Wildpark zu schließen, falls sich kein Pächter findet, hatten Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft bereits Anfang Oktober gefällt. Auch das war Grundlage des Stadtratsbeschlusses. „Wir dürfen die Leute, die sich im Aufsichtsrat in Verantwortung begeben haben, nicht im Regen stehen lassen“, meinte Edith Braun.

Fragen warf allerdings die Verwendung der kommunalen Gelder in den vergangenen sechs Monaten auf. Die Buchführung für die Betreibergesellschaft soll im Rathaus in Tangerhütte erledigt worden sein. Und dort scheint einiges im Dunklen zu liegen. Selbst der Aufsichtsrat soll wenig Einblick bekommen haben.

Wer alles im Park beschäftigt war, warum es kein Kassenbuch gab und wer Außenstehende autorisiert habe, die Kasse des Vertrauens abzuholen, das wollte Stadtrat Peter Jagolski (SPD) wissen. Diese Fragen werden noch zu klären sein. Am Montag ging es erst einmal darum, schnellstmöglich den Weg für eine Zukunft des Parkes frei zu machen.