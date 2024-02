Die Winterwanderung im kleinen Uetz, ganz im Süden des Landkreises Stendal, hat seit vielen Jahren Tradition. Förster Hartwig von Bach machte sie in diesem Jahr wieder zu einem Highlight.

Uetz - Über Stock und Stein ging es bei der Winterwanderung in Uetz (Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte). Organisiert von der freiwilligen Feuerwehr des Dorfes, dem örtlichen Sportverein „VfB Elbe Uetz“ und der Ortschaft starteten rund 40 Teilnehmer unter Führung des ortskundigen Försters Hartwig von Bach auf Entdeckungstour in die heimische Flora und Fauna.

Von Bach erklärte unterwegs die Zusammenhänge von der Tier- und Pflanzenwelt in heimischen Wäldern und führte die Teilnehmer rund um das kleine Dörfchen ganz im Süden der Altmark. Mit ihm unterwegs waren rund Teilnehmer aller Altersklassen.

Um auch die Jüngsten bei Laune zu halten, gab es kleine Aufgaben unterwegs wie das Balancieren auf einem Baumstamm. Im Anschluss an die Wanderung, die in Uetz Tradition hat, wurde zu Kaffee und Kuchen und Gegrilltem am Gemeindehaus eingeladen. „Dort waren rund 70 Gäste dabei“, berichtet Ortsbürgermeisterin Sandra Mischko.