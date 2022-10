Zu Halloween ist Hexenwecken an der Elbe angesagt

An der Griebener Bochwindmühle ist immer was los. Das diesjährige Halloweenfest mit Hexensuche ist neu.

Grieben - Das Hexenwecken an der Bockwindmühle in Grieben ist neu. Bis zur Coronapandemie gab es das jährlich Weihnachtsmannwecken mit Kindern in der Adventszeit. Ähnlich lustig - wenn auch ein bisschen gruseliger dürfte das erste Wecken von Hexe „Valenta Mühlios“ am Sonnabend, 29. Oktober, werden.