Zehn Mitglieder hat der Tangerhütter Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchterverein. Doch was an Köpfen fehlt, wird durch Qualität wettgemacht: Bei der Landesjungtierschau in Kakerbeck holten sie drei Landesmeistertitel und mehrere Ehrenpreise.

Sebastian Staffe mit Sohn Friedrich beim Aussetzen der Tiere in der Jungtierschau in Kakerbeck.

Tangerhütte - Sechs Züchter des Tangerhütter Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchtervereins präsentierten bei der 25. Landesjungtierschau in Kakerbeck Anfang September ihre Tiere. Ausgerichtet vom Kreisverband der Rassekanichenzüchter Altmark-West waren dort 456 Kaninchen und 15 Themen im Bereich Handarbeit aus ganz Sachsen-Anhalt zu sehen. 32 Tiere in sieben Rassen kamen vom Tangerhütter Verein und die konnten sich sehen lassen.

Beachtlich dabei, dass der Verein in Tangerhütte trotz des schönen Hobbys leider nur noch 10 Mitglieder besitzt, fasst Vorsitzender Peter Komnick zusammen. Besonders erfreulich war dabei, dass im Ergebnis der Schau fast alle Tangerhütter Aussteller mit Preisen die Heimreise antreten konnten.

Landesmeister in ihren Rassen wurden: Uwe Bruns (Graue Wiener 32/24 Punkte), Sebastian Staffe (Deutsche Riesen schwarz 32/20) und Peter Komnick (Rote Neuseeländer 32/19). Andreas Beyer (Blaugraue Wiener 32/23) erreichte punktgleich mit dem Landesmeister der Rasse den Landesverbandsehrenpreis.

Jugendzüchter Paul Heim, begleitet von Opa Herbert, errang mit seinen Zwergwidder wildfarben einen Stiftungsehrenpreis. Ohne Preise, aber unbedingt erwähnenswert waren die Hellen Großsilber von Wilfried Hannemann sowie die Blauen Wiener von Uwe Bruns. Somit haben sich die Ergebnisse der vereinsinternen Tischbewertung Anfang August bis auf eine Ausnahme bestätigt und geben Hoffnung für die kommenden Alttier-Ausstellungen.

Beteiligen werden sich die Tangerhütter Züchter unter anderem im Oktober an der Havellandschau in Kamern, an der Bundesclubschau Neuseeländer in Bramsche, an der Altmarkschau in Fleetmark, aber auch an der Landesclubschau in Hohenmölsen.

Am 4. und 5. November laden die Tangerhütter dann selbst wieder in die Wagenführstraße in Tangerhütte, in die Räume der alten Modelltischlerei, ein. Dort findet in diesem Jahr wieder die offene Kreisrassekaninchenschau Altmark Ost mit angeschlossener Rassegeflügelausstellung statt.