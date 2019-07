Die Besitzerin eines Grabes auf dem Friedhof Natterheide beklagt, dass Dekoration gestohlen wurde. Auch die Kirche blieb nicht verschont.

Natterheide l Übrig blieb nur die Rosenblüte. „Vielleicht, weil es zu schwierig war, sie auch noch abzumachen“, überlegt eine Natterheiderin, die anonym bleiben möchte (Name ist der Redaktion bekannt). Vor wenigen Tagen sah sie sich auf dem Friedhof ihres Dorfes mit der bösen Überraschung konfrontiert, dass der gesamte „Blumenstiel“ der bronzenen Dekoration, die die Ruhestätte geschmückt hatte, vom Grab verschwunden war. Wann genau, liegt im Dunklen. Womöglich in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch, vermutet sie.

Sicher sei, dass das Grab ihres Angehörigen nicht zum einzigen Ziel der Diebe avancierte. Denn auch das Kirchengebäude rückte in den Fokus der Langfinger, sie nahmen ein nur wenige Schritte vom Grab entferntes Fallrohr aus Kupfer mit. Wenigstens dessen Pendant auf der anderen Seite des Gotteshauses ist immer noch an Ort und Stelle. „Vielleicht haben sich die Diebe irgendwie gestört gefühlt.“ Für einen überhasteten und vorzeitigen Abbruch des nächtlichen Beutezuges könnte auch sprechen, dass die Täter vor Ort ein ein Kreuz zeigendes Deko-Stück verloren, „das ganz bestimmt nicht von unserem Friedhof stammt“, ist die Natterheiderin überzeugt. Wie sie erzählte, seien vor etwa zwei Jahren schon einmal Diebe auf dem Friedhof gewesen. Damals wären von anderen Gräbern Bronzefiguren gestohlen worden, schüttelt die Frau mit dem Kopf. Dabei steht der Ärger um den materiellen Verlust, die Rose habe um die 500 Euro gekostet, nicht im Vordergrund. Viel schwerer wiege, dass die Totenruhe gestört würde, wenn sich Diebe an den Gräbern zu schaffen machen. „Das ist das besonders Schlimme daran.“

Wie Polizeisprecher Dirk Marscheider mitteilt, sei der Vorfall in Natterheide über das Internet-Portal der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Vermehrte Diebstähle auf Friedhöfen der Region habe die Polizei aktuell aber nicht registriert, fügte er hinzu.

Bilder Die Rosenblüte blieb auf dem Grab. Foto: Nico Maß



Hier fehlt das kupferne Fallrohr. Foto: Nico Maß



Dieses Stück ließen die Diebe in Natterheide zurück. Foto: Nico Maß



Die Polizei verortet den Diebstahl in den Zeitraum vom 6. bis zum 15. Juli. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, meldet sich bitte unter Tel. 03931/68 50 im Polizeirevier Stendal.