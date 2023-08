Welsleben - Ventura Fox, das sind Antje, Fabian, Sammy, Brummi und Conny. Seit ihrer Gründung 2006 begeistert die Band mit ihrer eigenen Interpretation bekannter Songs aus 60 Jahren Musikgeschichte. Die Mitglieder der Band stammen aus dem Salzlandkreis, Conny aus Welsleben. Dort und in Borne treten Antje und er jeweils donnerstags im Rahmen zweier Konzerte auf.

Auftritte in der Region

Das Konzert in Borne findet am 17. August in der St. Margareten Kirche in der Teichstraße 3 statt. In Welsleben treten Antje und Conny am 7. September auf dem Sportplatz des MTV Welsleben am Turmplatz 13 auf. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit dem MTV statt, der den Ausschank für den Abend übernehmen wird. Ein paar Sitzgelegenheiten sind ebenfalls vorhanden. Einlass für beide Veranstaltungen ist um 18.30 Uhr geplant, kurz darauf soll es auch schon losgehen. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei.

Premiere fürs Bördeland

„Wir haben uns einfach mal vorgenommen, etwas Kultur auf das Land zu bringen“, erklärt Conny die Idee dahinter. Im Bördeland hat die Band ein solches Konzert bisher noch nicht veranstaltet, es wird also eine Premiere. „Die Leute sollen sich nach der Arbeit einfach auf ein Bierchen oder Weinchen treffen und Spaß haben“, blickt Conny auf die anstehenden Musikabende in Welsleben und Borne voraus.

Die Stärken des Duos

Und was kann das Publikum erwarten und welche Musik wird gespielt? Conny, der als Sänger auch Keyboard und Gitarre spielt, gilt als wahrer „Publikumsmarionettenspieler“ und „hat immer den richtigen Riecher für den richtigen Song und sorgt somit dafür, dass auch der letzte Gast einen erfüllten und ausgelassenen Abend hat“, heißt es auf der Homepage der Band. Insbesondere deutschsprachige Schlagersongs wie die von Roland Kaiser oder den „Ärzten“ seien seine Spezialität.

Bei den Konzertabenden in Welsleben und Borne treten Antje und Conny als Duo auf. Foto: Ventura Fox

Die Sängerin Antje, die bereits mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung vorweisen kann, ist gesangstechnisch ein wahres Allroundtalent und konnte mittlerweile fast jeden Gesangsstil nahezu perfektionieren. „Mit Kraft und Energie in der Stimme begeistert sie jedes Publikum.“

Vielfältige Musikauswahl

Die gespielten Songs der Band sind also vielfältig. Sie reichen von Phil Collins über Helene Fischer, Frank Sinatra und Queen über CCR und ACDC. Kurzum: Es gibt kaum eine Musikrichtung, die von der Coverband nicht interpretiert wird.

Ende November veranstaltet die Band bei zwei Konzerte, die sich rund um die Stücke der Disney Filme drehen. „Davon möchten wir schon einmal etwas ausprobieren“, teilt Conny mit. Ansonsten werde es einen bunten Mix aus verschiedenen Epochen und Musikstilen geben. Es ist also für jede Geschmacksrichtung etwas dabei. Zudem zeichnet sich die Band durch ihre Spontanität auf der Bühne aus, da Musikwünsche während der Auftritte via WhatsApp direkt an die Band geschickt werden können.