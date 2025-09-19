Die Bottmersdorfer feiern den 1136. Geburtstag ihres Ortes. Nach einem Umzug geht die Party auf dem Sportplatz über einen ganzen Tag.

Der Umzug zur 1136-Jahr-Feier in Bottmersdorf wurde von der Schalmeienkapelle aus Biere begleitet.

Bottmersdorf. - Die Zahl mag zwar etwas krumm erscheinen, doch dafür feierten die Bewohner von Bottmersdorf und ihre zahlreichen Gäste um so mehr. Die Planungen für das Fest sind aus unterschiedlichsten Gründen erst für 2025 abgeschlossen worden. Daher hieß es nun einfach „1135+1“ im Motto.