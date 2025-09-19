weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Jubiläum in der Börde: 1136 Jahre Bottmersdorf: Schalmeien, historische Technik und Wildschwein am Spieß

Jubiläum in der Börde 1136 Jahre Bottmersdorf: Schalmeien, historische Technik und Wildschwein am Spieß

Die Bottmersdorfer feiern den 1136. Geburtstag ihres Ortes. Nach einem Umzug geht die Party auf dem Sportplatz über einen ganzen Tag.

Von Christian Besecke 19.09.2025, 08:16
Der Umzug zur 1136-Jahr-Feier in Bottmersdorf wurde von der Schalmeienkapelle aus Biere begleitet.
Der Umzug zur 1136-Jahr-Feier in Bottmersdorf wurde von der Schalmeienkapelle aus Biere begleitet. Foto: Hagen Uhlenhaut

Bottmersdorf. - Die Zahl mag zwar etwas krumm erscheinen, doch dafür feierten die Bewohner von Bottmersdorf und ihre zahlreichen Gäste um so mehr. Die Planungen für das Fest sind aus unterschiedlichsten Gründen erst für 2025 abgeschlossen worden. Daher hieß es nun einfach „1135+1“ im Motto.