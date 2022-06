20 Jahre: Heimatverein Dodendorf feiert Geburtstag

VS l Dodendorfer und Gäste haben ein ganzes Wochenende gefeiert. Am Freitag ging es musikalisch in der Kirche St. Christophorus los. „Ein musikalisches Programm, das es so noch nie in der Kirche gegeben hat“, berichtete Jessica Dietrich vom Vereinsvorstand. Von moderner Musik als Sologesang, über Klassik auf Geige und Cello, bis hin zum multikulturellem Chorgesang mit Gänsehautgarantie war alles dabei und rund 100 Gäste waren begeistert. Herr Pozimski saß im Publikum und fand im Anschluss begeisterte Worte für das Team rund um den Vorstand des DHV: „Das habt ihr klasse gemacht, so etwas auf die Beine zu stellen, ein Quantensprung für Dodendorf.“ Die Gäste waren begeistert vom ganzen Programm und haben dies am Ende mit einem lauten Applaus gezeigt. Antje Mock: „Es war ein tolles abwechslungsreiches Programm, das ihr da auf die Beine gestellt habt.“