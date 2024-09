Obere Aller. - Die für Leader-Projekte zuständige Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Flechtinger Höhenzug und Drömling“ hat einen neuen regionalen Wettbewerb gestartet. Bis Ende November können sich regionale Akteure auch in der Verbandsgemeinde Obere Aller mit Projektvorschlägen an die LAG wenden. Zu vergeben sind mehr als fünf Millionen Euro, wie der LAG-Verein jetzt mitteilte.

Prosaisch ausgedrückt geht es um EU-Mittel im Rahmen des so genannten Leader- beziehungsweise CLLD-Prozesses. In der laufenden Förderperiode könne man laut LAG dabei erneut auf die drei Förderprogramme Eler, Efre und ESF zugreifen. Vorsitzende Steffi Trittel konkretisiert: „Nachdem wir im Frühjahr einen Wettbewerb für den Förderbereich Altlastensanierung und Bodenschutz ausgelobt hatten, stehen jetzt Vorhaben im Fokus, die mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt werden können.“ Aus dem von der Landesregierung zur Verfügung gestellten finanziellen Orientierungsrahmen werde man rund 4,7 Millionen Euro aus dem Eler-Fonds und weitere 0,7 Millionen aus dem ESF „für geeignete Vorhaben zur Verfügung stellen“ können.

Rang- und Reihenfolge

Projektanträge können von natürlichen und juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts eingereicht werden. „Wichtige Voraussetzung“, betont die LAG in einer Pressemitteilung „ist, dass die vorgeschlagenen Projekte mit den Zielen der lokalen Entwicklungsstrategie korrespondieren.“ Alle Informationen dazu wie auch zum regionalen Wettbewerb sind auf der Internetseite der Aktionsgruppe veröffentlicht (lag-fhd.de).

„Wir gehen von einer hohen Anzahl von Projektvorschlägen aus und werden bestrebt sein, die eingegangenen Vorhaben schnellstmöglich zu bewerten“, kündigt Steffi Trittel an. Die Bewertung erfolgt nach Abschluss der Wettbewerbsperiode. Die Frist für die Einreichung von Vorschlägen endet am 30. November. Im Ergebnis der Bewertung werde man den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe ein Vorschlag mit der Rang- und Reihenfolge der jeweiligen Projekte unterbreiten. Das letzte Wort habe dann die Mitgliederversammlung.

Neuwahlen im Verein

Zu den Mitgliedern zählen analog zum Fördergebiet neben der Oberen Aller auch die Städte Haldensleben und Oebisfelde-Weferlingen, die Gemeinde Hohe Börde sowie die Verbandsgemeinde Flechtingen. In diesem Zusammenhang erklärt Steffi Trittel: „Parallel zum regionalen Wettbewerb wollen wir noch in diesem Jahr die Neuwahl des Vorstands unseres Vereins durchführen. Die von der Mitgliederversammlung im April 2024 beschlossene Satzungsänderung ist zwischenzeitlich vom zuständigen Amtsgericht bestätigt worden. Zukünftig wird es so sein, dass nur LAG-Mitglieder auch für den Vorstand kandidieren können.“

Bisher hat die LAG 33 Projekte ausgewählt, für die derzeit die erforderlichen Antragsunterlagen bei den beiden Bewilligungsbehörden – Investitionsbank Sachsen-Anhalt und das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten – vorbereitet werden, darunter die geplante Kultur- und Theaterscheune in Ummendorf.