Garagenkomplex brennt lichterloh 50 Feuerwehrleute gewinnen Materialschlacht in Klein Wanzleben

Fünf Feuerwehren aus der Region Wanzleben bekämpfen ein Feuer in einem Garagenkomplex in Klein Wanzleben. Bei dem ausgewachsenen Mittelbrand müssen die Einsatzkräfte nahezu bis an ihr Limit gehen.