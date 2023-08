Sülzetal - 29 Jungen und Mädchen beginnen in Altenweddingen in diesem Jahr im neuen Schulgebäude mit ihrer Schullaufbahn. Hier traf man sich zunächst mit den Eltern und Großeltern sowie Verwandten und Freunden in der Festhalle zu Begrüßungsfeier: Die Theatergruppe der dritten und vierten Klassen führte ein kleines Stück auf, die Tanzgruppe „Dance for Friends“ vom Altenweddinger Sportverein leitete anschließend zum ernsteren Teil der Feierstunde über.

Schulleiterin Henriette Holzweißig-Sennst begrüßte die neuen Schüler. In ihrer Ansprache wies sie darauf hin, dass die Schule nicht nur Wissen vermittele, sondern auch die soziale Kompetenz der jungen Menschen stärke: „Seid mutig und offen für alle Erfahrungen, die euch erwarten.“

Die Theatergruppe führt in Altenweddingen während der Einschulungsfeier ein kleines Stück auf. Foto: Reinhard Schwarzenau

Steffen Globig freute sich im Namen der Gemeinde Sülzetal darüber, dass nun der erste Erstklässler-Jahrgang im neuen Grundschulgebäude beginnt. „Dies ist ein historischer Augenblick, an den die Jungen und Mädchen sicher noch lange denken werden.“ Den Abschluss der Feierstunde brachte die Zuordnung der Einschüler zu den Klassen 1a mit Ines Kolley als Klassenlehrerin sowie Birgit Fabian für der Klasse 1b.

35 kleine Abc-Schützen strahlten am Sonnabend auch in Osterweddingen mit der Sonne um die Wetter. Mit ihren Familien und Freunden zogen sie stolz zu den Tönen der Sülldorfer Schalmeienkapelle vom Kindergarten zur Grundschule. Mit bunten Wimpeln und großem Applaus wurden sie dort empfangen. Hier erfolgte die Einteilung der Klassen. Während Klasse 1a mit ihrer Lehrerin Diana Röppnack zur ersten Feierstunde in die Turnhalle einmarschierte, nahm Anja Schlender ihre 1b mit ins Schulgebäude und ging auf Entdeckungsreise, die im Klassenraum endete. Hier gab es zunächst einmal kühle Getränke. Auch ein Klassenfoto wurde geschossen.

In der Turnhalle bereiteten der Chor, die jetzigen Zweitklässler und die Musikschule Bujanov, den Anwesenden ein tolles musikalisches Programm. Man verabschiedete sich mit Blumen bei den Kindergärtnerinnen und dann wurde jedes Kind einzeln mit einer Urkunde in die Grundschule aufgenommen. Nach einer Dreiviertelstunde tauschten die Klassen die Plätze und die zweite Feierstunde begann.

Auf dem Schulhof hatte der Förderverein der Grundschule einen Stand aufgebaut und versorgte die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen, Kaffee, Sekt und reichlich kalten Getränken. Zum Abschluss versammelten sich alle hinter der Turnhalle und ließen Luftballons aufsteigen. Hier überreichten die Eltern die langersehnten Zuckertüten.

Hand in Hand mit ihren künftigen Lehrerinnen nahmen in Langenweddingen 13 Kinder an dem Einschulungsumzug teil. Neun von ihnen werden im Anschluss die Grundschule in Langenweddingen besuchen. Der traditionelle Marsch startete an der Kindertagesstätte „Spatzennest“. Von hier aus ging es für die Mädchen und Jungen in Begleitung der Schalmeienkapelle Sülldorf 1964 durch ganz Langenweddingen. Dem Anlass entsprechend spielten die Musiker lockere Titel wie „The Lion Sleeps Tonight“ und „Verdammt ich lieb' Dich“.

„Das ist heute meine letzte Einschulungsgruppe, die ich verabschiede. Das ist, wie jedes Jahr zuvor auch schon, ein wenig traurig. Wir haben die Kinder hier jahrelang betreut. Jetzt lassen wir sie los aufs Leben“, beschrieb mit Tränen in den Augen die Leiterin der Kita, Conny Eisenkolb, ihre Gefühle. Das sei ihr in jedem der Jahre nahe gegangen. „Wir haben unsere Kinder gut darauf vorbereitet, was nun auf sie zukommt. Alle Erzieherinnen geben sich hier in Langenweddingen Mühe bei ihrer Arbeit und holen das Optimum raus.“

Eingerahmt von ihren künftigen Lehrerinnen gehen die Langenweddinger Einschüler von der Kita zur Sporthalle. Foto: Udo Mechenich

In der Halle hatten die Schüler aus der zweiten und dritten Klasse ein kleines Programm mit Gedicht und Tanz vorbereitet. Anschließend wurden die neuen Mitschüler nach ihrem Gang durch das Blumentor in die Schulgemeinschaft aufgenommen.