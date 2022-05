Freiluftfete an der Pumpe Abstinenz vorbei: Eilsleber Narren versüßen sich den Sommer

Die fünfte Jahreszeit musste die Eilsleber Karnevalsgesellschaft (EKG) abermals ohne aktuelles Rumtata an sich vorbeiziehen lassen. Was der nächste Winter in Sachen Beschränkungen bringt, ist ungewiss. Also setzen die Kappenträger um Präsident Mario Neugebauer auf den Sommer.