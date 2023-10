Familienleben in Sachsen-Anhalt Fachkräftemangel in der Börde: Unternehmen suchen dringend nach qualifiziertem Personal

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Dabei haben sich die Bewohner der Einheitsgemeinden Oschersleben und Wanzleben auch zur Jobzufriedenheit geäußert – und die liegt in einem guten Bereich.