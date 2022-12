Auf dem Völpker Sket-Gelände hat es wieder gebrannt

Völpke/Badeleben - Ein Vierteljahr war Ruhe. Keine Gartenlauben, Mülltonnen oder Stoppelfelder mehr, die in scheinbar spontaner Selbstentzündung in Flammen aufgingen und den Völpker Feuerwehrleuten den Schlaf oder auch Arbeitszeit raubten. Über Frühling und Sommer war die Feuerwehr an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt, als jeweils zwei Brandserien im April/Mai sowie nochmals heftig im August für Aufruhr sorgten.