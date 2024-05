Adler-Apotheke in Seehausen bekommt moderne Technik. Ein neuer Automat übernimmt die Sortierung von Arzneien. Auch die Rats-Apotheke in Gröningen wird moderner.

Seehausen/Gröningen. - Die Adler-Apotheke in Seehausen präsentiert sich den Kunden seit etwa einer Woche noch moderner. Die gut 140 Quadratmeter in den Innenräumen sind mit einer mehrmonatigen Kernsanierung auf Vordermann gebracht worden. Außerdem hat die Apotheke ein neues automatisches Herz bekommen.

Die Rede ist in dem Fall von einem Kommissionierautomaten, der das mittelständische Unternehmen auf den modernsten technischen Stand bringt. „Eigentlich war die Anschaffung der Technik auch der Grund, warum wir die Komplettsanierung gemacht haben“, erzählt Marten Heinrichs. Er führt die Firma gemeinsam mit Susanne Rost als gleichberechtigte Gesellschafterin – ebenso wie die Rats-Apotheke in Gröningen.

Zwei Jahre ging die Projektierungs- und Planungsphase, denn es mussten alle Eventualitäten bei der Sanierung des 1895 erbauten Hauses berücksichtigt werden. So wurden neue Stahlträger eingebaut, damit der Automat einen festen Stand hat. Die gigantische Maschine wurde zudem in Sachsen-Anhalt gefertigt – und zwar in Halle. „Wir hatten uns für den Hersteller entschieden, weil er eine sehr gute Qualität anbietet und in Deutschland produziert“, berichtet Heinrichs und fügt augenzwinkernd hinzu: „Es war auch ein wenig Lokalpatriotismus dabei.“

Langjährige Zusammenarbeit

Für die beiden Apotheker, die übrigens auch schon zusammen studiert haben und seit 2019 zusammenarbeiten, war es die bisher größte Anschaffung. Der Schritt sei aber notwendig gewesen, um das Unternehmen auf den neuesten Stand zu bringen und die insgesamt 26 Arbeitsplätze in der Region für die Zukunft zu sichern. Die Zeit, in der die Räume nicht genutzt werden konnten überbrückten die Geschäftsführer mit der Platzierung eines Arbeitscontainers auf dem Markt in Seehausen.

„Für die Kunden gab es bis auf den geringfügigen Standortunterschied keine Veränderungen“, sagt Heinrichs. „Für uns selber ergab sich natürlich ein Platzproblem.“ Und das war von Januar bis Ende April der Fall. Der Apotheker betont die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Wanzleben. „Uns wurden sogar Standorte für den Container vorgeschlagen und die größere Absperrung des Marktes in dem Bereich war überhaupt kein Problem“, betont er. Die Stammkunden zeigten sich in den zurückliegenden Tagen vom neuen Erscheinungsbild der traditionsreichen Adler-Apotheke begeistert. So äußerte sich Dietrich Ochsenfart aus Eggenstedt bei seinem Besuch positiv überrascht.

Die Apotheke in Seehausen verfügt zudem über fünf Botenfahrer, das hat seinen Grund. So beliefert das Unternehmen die Pflegeheime der Region mit Arzneien und Medikamenten. Fahrten gehen durchaus bis nach Aschersleben. Zudem gibt es viele ältere Kunden, die von dem Service profitieren. „Das ist auf dem flachen Land in der heutigen Zeit absolut notwendig“, schätzt Susanne Rost ein. Dabei führen die Touren bis nach Dreileben, Drackenstedt, Wanzleben, Klein Wanzleben sowie Ampfurth und Schermcke und darüber hinaus.

Sandra Braun (li.) und Silvia Zimmermann bestücken den Kommissionierautomaten in Seehausen, der die 11.000 angebotenen Arzneien schnell sortieren kann. christian besecke

Auch in der Rats-Apotheke in Gröningen beginnt in den kommenden Wochen der Ausbau. Hier wird ein Abholautomat installiert. Den können Kunden dann auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzen. Interessant ist auch, dass an diesem Standort spezielle Medikamente für Heilpraktiker hergestellt werden.

Überhaupt werden in beiden Filialen besondere Medikamente noch vor Ort hergestellt – natürlich nach ärztlicher Vorgabe.