Batterie-Recycling: Wie Li-Cycle in Osterweddingen wachsen will

In der ersten europäischen Niederlassung von Li-Cycle im Gewerbegebiet Sülzetal werden Batterien in ihre Einzelteile zerlegt.

Osterweddingen - Recycling – viele reden davon, Li-Cycle packt’s an. Als Unternehmen kanadischen Ursprungs, das Lithium-Ionen-Batterien im geschlossenen Kreislauf recycelt, legt Li-Cycle seinen Fokus auf Umweltverantwortung und Zusammenarbeit mit den Gemeinden, in denen es wirkt. Mit dem Ziel, bis zu 95 Prozent des Batteriematerials, das in dem Betrieb im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen angeliefert wird, wiederzuverwerten, trägt das Unternehmen dazu bei, die Umwelt zu schonen.