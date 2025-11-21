Richtung Wanzleben taucht auf der L50 kürzlich eine Baustelle auf, die für Autofahrer aus Magdeburg kommend einen zehnminütigen Umweg bedeutet. Auf die Frage, wer sie dort errichtet hat, und wie lange sie bleibt, herrscht vorerst jedoch Ratlosigkeit.

Richtung Wanzleben ist auf der L50 derzeit kein Durchkommen. Dabei wurde die Straße erst im Sommer nach einjähriger Sperrzeit wegen der Intel-Baustelle wieder freigegeben.

Wanzleben - Autofahrer, die aus Magdeburg kommend nach Wanzleben unterwegs sind, müssen aktuell eine große Umleitung in Kauf nehmen. Wieder einmal. Denn erst Ende Juni war die Landesstraße 50 wieder für den Verkehr freigegeben worden. Nach knapp einem Jahr Bauzeit, in der die L50 gesperrt war, um sie wegen des angrenzenden Intel-Geländes, auf dem Intel nun nicht mehr bauen will, auf vier Spuren zu erweitern, ist sie nun wieder gesperrt - als Einbahnstraße.