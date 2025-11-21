Bei Bauarbeiten an der Polstrienen-Brücke an der B184 bei Menz wurde eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr hat großräumig abgesperrt. Es kam zu massiven Staus. Seit 18.45 Uhr ist die Strecke wieder frei gegeben.

Wegen eines Gasaustritts ist die B184 bei Menz in beide Richtungen voll gesperrt.

Menz - Ein Gasaustritt an der Polstrienen-Brücke hat am Freitagmittag für eine Vollsperrung der Bundesstraße 184 bei Menz gesorgt. Die Straße war sowohl aus Richtung Magdeburg als auch aus Richtung Zerbst nicht passierbar. Erst am Abend konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Menz und Gommern waren vor Ort, um die Gefahr zu beseitigen. Mitarbeiter des Netzbetreibers Avacon kümmerten sich um die Reparatur der betroffenen Gasleitung.

B184 in Menz: Gas tritt unter hohem Druck aus

Nach Angaben der Feuerwehr trat das Gas in der Brücken-Baustelle an der Magdeburger Straße unter hohem Druck aus. Die Ursache des Lecks ist am Nachmittag noch unklar.

Es handele sich jedoch um ein starkes Gasleck, das sofortige Sicherheitsmaßnahmen notwendig machte, war vor Ort zu erfahren.

Feuerwehr und Polizei: Fahrzeuge im Gefahrenbereich evakuiert

Fahrzeuge im direkten Gefahrenbereich wurden evakuiert, teils konnten sie auf sichere Positionen zurückgeschickt werden. Es wurde eine Absperrung um den sogenannten Explosionsbereich von 150 Metern eingerichtet.

Die Anwohner im Umkreis dieser Absperrung wurden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, bis die Situation unter Kontrolle ist.

Dauer der B184-Sperrung unklar

Die Feuerwehr überprüfte am Nachmittag weiterhin mit Messgeräten, wie weit sich die akute Gefahr um die Austrittsstelle ausgebreitet hat. Erst wenn das Gas abgeschiebert und die Leitung repariert ist, kann endgültig Entwarnung gegeben werden. Ein zeitlicher Rahmen für die Freigabe der B184 stand da noch nicht fest.

Die Sperrung hatte bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Pendler und Lkw-Fahrer mussten mit Verzögerungen rechnen und sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Die Feuerwehr betonte, dass die Lage ernst war, aber unter Kontrolle blieb. Alle notwendigen Maßnahmen sind eingeleitet worden, um die Gefahrenlage zu entschärfen. Die Arbeiten könnten jedoch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, da das Gasnetz und die Leitungen genau überprüft werden müssen.

Update von Avacon

Eine Sprecherin der Avacon bestätigte am Nachmittag, dass die Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt wurde. „Derzeit legen die Kollegen einen sogenannten Bypass, um die Versorgung der angeschlossenen Orte sicherzustellen“, erklärte sie. Erst wenn dieser provisorische Leitungsersatz liege, können die Reparaturarbeiten an der defekten Leitung beginnen.

Während der Bypass verlegt wurde, musste die B184 weiterhin vollständig gesperrt bleiben. „Wir rechnen mit mindestens ein bis zwei Stunden, eher etwas mehr“, so die Sprecherin gegen 15.30 Uhr. Ein genauer Zeitpunkt sei schwer vorherzusagen. Erst wenn die Feuerwehr Entwarnung gebe und keine explosionsfähigen Gaskonzentrationen mehr messe, könne die Straße wieder freigegeben werden.

Auch nach der Freigabe hatte die Avacon weiterarbeiten müssen. Die Reparatur der beschädigten Leitung dauerte bis in die Abendstunden an, jedoch dann ohne erneute Vollsperrung. Gegen 18.45 Uhr konnte eine Unternehmenssprecherin der Avacon gegenüber der Volksstimme die Aufhebung der Sperrung vermelden.

Versorgung der Orte nicht gefährdet – kleinere Ausfälle möglich

Trotz der Havarie blieb die Gasversorgung nach Angaben von Avacon grundsätzlich stabil. Betroffen waren die Orte Menz und Wahlitz, die an der beschädigten Leitung hängen. „Die Versorgung bleibt bestehen. Es kann höchstens sein, dass am Ende der Leitung kurzzeitig die Versorgung nachlässt“, erklärte die Sprecherin.