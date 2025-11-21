weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Überraschende Liebeserklärung zweier Weltenbummler an Halberstadt

Tourismus im Harz „Hier ist alles schöner“ – überraschende Liebeserklärung zweier Weltenbummler an Halberstadt

In Magdeburg hatte man sie vor der Fahrt nach Halberstadt gewarnt. Das können Helene Volkensfeld und Michel Malcin gar nicht verstehen. Die beiden Weltreisenden wollten nur kurz bleiben – und fanden ihr neues Lieblingsziel. Was sie an der Stadt so begeistert hat.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 21.11.2025, 15:27
Die Weltreisenden Michel Malcin und Helene Volkensfeld haben sich in Halberstadt verliebt und nächstes Jahr kommen sie wieder in die Domstadt. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Eigentlich sollte der Stopp in Halberstadt nur eine Lücke im Tourkalender von Helene Volkensfeld und Michel Malcin füllen. Weil sie sich in die Stadt und ihre Einwohner verliebt haben, sind sie viel länger geblieben. 