Tourismus im Harz „Hier ist alles schöner“ – überraschende Liebeserklärung zweier Weltenbummler an Halberstadt

In Magdeburg hatte man sie vor der Fahrt nach Halberstadt gewarnt. Das können Helene Volkensfeld und Michel Malcin gar nicht verstehen. Die beiden Weltreisenden wollten nur kurz bleiben – und fanden ihr neues Lieblingsziel. Was sie an der Stadt so begeistert hat.