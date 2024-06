Polizei und Ordnungsamt ermitteln in Bottmersdorf

Die schwere Beschädigung einer junge Linde in Bottmersdorf hat zu einem Einsatz von Ordnungsamt und Polizei geführt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bottmersdorf. - Große Aufregung in Bottmersdorf. Bürger haben auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus einen Baum entdeckt, an dem die Rinde mutwillig zerstört wurde. Mit der Aufklärung der Tat haben sich dann das Ordnungsamt und die Polizei beschäftigt – und die Täter wurden ermittelt.