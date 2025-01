Die Zahl der Internetstraftaten ist auch im Jahr 2024 in der Einheitsgemeinde Wanzleben weiter angestiegen. Die Regionalbereichsbeamten warnen vor ganz neuen Maschen der Betrüger.

Betrüger kommen per Datenautobahn nach Wanzleben

Kriminalität in der Börde

Hauptmeister Frank Geppert und Hauptmeisterin Carola Gusinde präsentieren am Einsatzfahrzeug ihre Maskottchen „Troll“ und „Hugo“, mit denen sie die Kindereinrichtungen besuchen.

Wanzleben. - Erpressung oder Betrug kommen heutzutage oft per Datenautobahn in die Stadt Wanzleben-Börde. Dabei ist es gleich ob auf dem Computer oder per Handy.