Bienenzucht und Honigernte: Gemeinschaftsschule Eilsleben startet Imkerei-AG

Eilsleben - Im Insektenhotel am Ökoteich hinter der Schule summt es schon kräftig. Unentwegt schlupfen Bienen in die Löcher der Baumstämme und wieder hinaus. In den kommenden Tagen ziehen nebenan noch zwei neue Völker hinzu – die der Schulimkerei, für die am Mittwoch der Startschuss fiel.