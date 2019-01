Bei den Eheschließungen in der Stadt Wanzleben-Börde gibt es einen Trend nach oben. Mehr Paare ließen sich hier trauen.

Wanzleben l In der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde erblickten im vergangenen Jahr 90 Kinder das Licht der Welt, 43 Mädchen und 47 Jungen. Im Jahr zuvor waren es 103 Neugeborene, 50 Mädchen und 53 Jungen. „Eine sehr gute Entwicklung mit Blick auf unsere Kindertagesstätten und Grundschulen“, sagte Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos) mit Blick auf diese Zahlen der Statistik.

Alle Kinder könnten in den bestehenden Kindertagesstätten in den Ortschaften der Einheitsgemeinde in hoher Qualität betreut werden. „Alle Grundschulstandorte haben die nächsten Jahre stabil über 60 Schülerinnen und Schüler“, freute sich der Rathauschef.

Die meisten Trauungen im Rathaus

Eine Steigerung konnte Kluge bei den Eheschließungen in Wanzleben verzeichnen. Die Anzahl steigerte sich von 2017 zu 2018 von 118 auf 136. Im Jahr 2017 waren es 67 Paare aus der Einheitsgemeinde und 51 von außerhalb, die sich in Wanzleben das Ja-Wort gaben. Die Anzahl der Eheschließungen steigerte sich 2018. In dem Jahr trauten sich 72 Paare aus den Orten der Einheitsgemeinde und 64 Paare von außerhalb in Wanzleben.

Die meisten Paare feierten ihre Eheschließung 2017 im Rathaus: 75. Gefolgt von Eheschließungen auf der Burg Wanzleben mit 42 und im Trauzimmer des Zuckerdorfes Klein Wanzleben mit einer Eheschließung.

Mit der Eröffnung des neu gestalteten Trauzimmers im Wanzleber Rathaus verschob sich die Reihenfolge im Jahr 2018. Im Trauzimmer gaben sich 55 Paare das Ja-Wort. Im Rathauskeller waren es 30 Paare und auf der Burg Wanzleben 51. Das Klein Wanzleber Trauzimmer verzeichnete 2018 keine Eheschließung.

Rathaus wurde saniert

„Der hohe Anteil der Paare von außerhalb zeigt doch deutlich, wie attraktiv und begehrt unser Standesamt und unser Ambiente von Rathaus und Burg Wanzleben sind. Und die beiden Standesbeamten Victoria Genz und Christian Filly machen einen sehr guten Job“, schätzte Kluge ein. Derzeit liegen dem Standesamt Wanzleben 70 Anmeldungen für Eheschließungen in diesem Jahr vor. „Samstags ist stark ausgebucht, freitags gibt es noch viele freie Termine“, sagte Kluge.

Mit der Sanierung des Rathauses im Herzen der Stadt Wanzleben verfügt die Einheitsgemeinde wieder über ein schmuckes Trauzimmer. Die Sanierung des Rathauses dauerte von 2011 bis ins Frühjahr 2018. Neben neuen Arbeitszimmern und Beratungsräumen ist das neue Trauzimmer für das Standesamt entstanden. In die Sanierung des Rathauses flossen mehr als eine Millionen Euro. Das Geld stammte aus Eigenmitteln der Stadt Wanzleben in Höhe von 560.000 Euro und aus staatlichen Fördermitteln von 440.000 Euro.