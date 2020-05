Anja Müller (links) und Tochter Josephine Köhler in ihrem am Sonnabend neu eröffneten Blumen-Atelier am Wanzleber Marktplatz. Foto: Mathias Müller

Anja Müller hat´sich getraut und in Wanzleben ihr Blumen-Atelier eröffnet.

Wanzleben l „Es war schon immer mein Traum, mich selbstständig zu machen“, sagt Anja Müller (50). Diesen Traum machte die Wanzleberin am Sonnabend zur Wirklichkeit und eröffnete am Wanzleber Marktplatz gegenüber der Filiale der Kreissparkasse Börde ein Blumengeschäft. Das Blumen-Atelier Müller bietet hier im Herzen der Sarrestadt nunmehr Dienstleistungen rund um die Floristik an.

Sich unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie selbstständig zu machen, war für Anja Müller kein leichtes Unterfangen. Diesen Schritt ins kalte Wasser zu wagen, habe sie nach eigenem Bekunden allerdings bereits vor dem Ausbruch der weltweiten Krankheitswelle geplant. Bis dahin war die gelernte Floristin immer angestellt. Doch habe sich bei ihr das Gefühl fest gesetzt, in diesen Beschäftigungsverhältnissen mit ihrer Kreativität bei der Gestaltung von Blumen aller Art nicht mehr weiter zu kommen. Deshalb der Entschluss, ein eigenes Geschäft zu eröffnen.

Besondere Kreationen

„Bei mir gibt es keinen Tankstellenstrauß oder einen Strauß aus fünf Gerbera“, ist Anja Müller entschlossen, ihren Kunden besondere Kreationen bieten zu wollen. Die Kunden müssten ihr Geschäft mit dem Gefühl verlassen, dass „dieser Strauß extra für mich angefertigt wurde“. Dabei reiche das Spektrum der Gestaltung in alle Bereiche, die die Floristik biete. Vom Blumenstrauß bis hin zur Hochzeits- und Trauerfloristik.

Eigentlich wollte Anja Müller ihr Geschäft bereits am 2. Mai eröffnen. Doch habe ihr in den Planungen die Corona-Krise einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Weshalb die Eröffnung am Sonnabend über die Bühne ging und sie nunmehr ab heute ihre Dienstleistung rund um die Blume am Wanzleber Marktplatz der Kundschaft anbietet.

Zuvor hat die Wanzleber Wohnungsbaugesellschaft, der das Haus gehört, den Laden komplett renoviert.

Von Familie unterstützt

„Selbst habe ich 20.000 Euro in die Geschäftsgründung investiert“, verdeutlicht Anja Müller. Dabei hat sie viel Unterstützung von der eigenen Familie erfahren, wofür Anja Müller sehr dankbar ist. Ihr Ehemann Markus Müller, Tochter Josephine Köhler, die Schwiegereltern Rita und Detlef Müller, der Bruder ihres Manns Karsten Müller, Tante Claudia Apel und Freund Kevin Ziegeldorf halfen und unterstützten die Firmengründerin, wo sie nur konnten.

Unterstützung erfuhr Anja Müller auch von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Börde. Im Fachdienst Wirtschaft betreut dort Astrid Claus Menschen, die sich selbstständig machen und ihre eigene Existenz gründen wollen. „Bei Frau Claus war ich richtig gut aufgehoben“, freut sich Anja Müller über die Unterstützung des Landkreises bei ihrer Existenzgründung. Astrid Claus habe der Wanzleberin immer zur Seite gestanden und bei allen Fragen fachkundige Unterstützung gegeben.

„In diesen ungewöhnlichen Zeiten wird schon mal die eine oder andere Gründung nach hinten verschoben, zumal ja bestimmte Branchen geschlossen hatten. Bei Übernahmen zum Beispiel wird sozusagen der Fahrplan eingehalten. Im Handwerk erfolgten Gründungen wie geplant. Ansonsten ist im Moment das Gründungsverhalten eher vorsichtig, keiner weiß, wie sich alles entwickeln wird“, schätzt Astrid Claus ein. Von den betreuten Personen haben sich im April und Mai bis heute 13 Gründungen ergeben. Davon entfallen sechs Gründungen in Wanzleben und Oschersleben aufs Handwerk, freie Berufe, Gastgewerbe, Handel, Versicherungen und Dienstleistung.

Nur telefonische Beratung

Seit März gibt es von Astrid Claus im Landratsamt wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontakteinschränkungen jedoch nur telefonische Beratungen und Informationen per E-Mail. Die Behörde sei noch für den Besucherverkehr geschlossen, so wie auch viele Rathäuser und Arbeitsämter im Landkreis Börde ebenso.

„Deshalb gibt es auch keine Beratungen im Rathaus Wanzleben“, sagt Astrid Claus. Wie sich die Lage ab Juni entwickeln werde, sei noch unklar. Bei dringenden, telefonisch nicht zu klärenden Angelegenheiten, könne die Beraterin auch mal einen Termin vereinbaren und mit den entsprechenden Hygienevorschriften durchführen. „Insgesamt hoffe ich, dass sich ab Juni die Lage entspannen wird“, verdeutlicht Astrid Claus. Dennoch könne man sie bei Bedarf jederzeit telefonisch und per E-Mail kontaktieren, um eine Beratung zur Existenzgründung zu ermöglich.

