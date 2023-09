Von Osterweddingen aus rüstet die Bundeswehr Soldaten aus. Was in den großen Hallen lagert, wie viele Arbeitsplätze entstehen und wo die Herausforderungen liegen.

Osterweddingen - Der Nachschub rollt. Das Bundeswehr Bekleidungsmanagement (BwBM) eröffnete jetzt im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen ein Bekleidungszentrum.

Zur Eröffnung war extra aus Berlin der Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung, Vizeadmiral Carsten Stawitzki, gekommen. Für ihn war „es ein bewegender Tag. Zusammen im Team müssen wir unter dem Blickwinkel der Zeitenwende unseren Auftrag erfüllen. Nach dem Überfall Putins auf die Ukraine ist der Krieg nun doch ein politisches Mittel geworden.“ Zuvor habe der Soldat in der Gesellschaft kaum noch einen Wert gehabt. Jetzt aber müsse alles, was der Soldat braucht, schnell an ihn ran gebracht werden. „Als Rüstungsdirektor habe ich mir da einen Mühlstein um den Hals gehängt.“

Ganz unmilitärisch widersprach der zivile BwBM-Geschäftsführer, Felix Wriggers, seinem Kollegen in Uniform. „Das ist kein Mühlstein. Wir arbeiten Hand in Hand und meistern gemeinsam diese große Herausforderung“, sagte er mit einem Lachen im Gesicht. Als Verantwortlicher für ganz Deutschland freue er sich darauf, „den Kollegen in der Fläche zu zeigen, wie angenehm das Leben mit einer modernen Logistik ist.“ Mit den bisherigen Standortbekleidungskammern sei dieser Anspruch nicht mehr zu erfüllen gewesen.

„Jetzt brauchen wir Geschwindigkeit bei der Auswahl und der individuellen Konfektionierung“, konkretisiert Vizeadmiral Stawitzki seinen Auftrag, „das Sülzetal schreibt heute Geschichte. Hier öffnet unsere Inhouse-Gesellschaft ihr erstes von vier zentralen Lagern, die wir in Nord, Ost, Süd und West aufbauen werden. Hier wird die Ausrüstung künftig gelagert und in die jeweilige Region verteilt. Das bauen wir ganz neu, aus dem Boden heraus, auf. Heute scheint nicht nur die Sonne, sondern auch mein Herz.“ Die vier Bekleidungszentren werden für die Soldaten eine unsichtbare, aber unverzichtbare Säule im Hintergrund sein, damit sie ihren Auftrag erfüllen können.

In den vier Hallen liegen über 7,5 Millionen Ausrüstungsgegenstände. Die größten sind die schusssicheren Westen mit einem Gewicht von über 35 Kilogramm. Die kleinsten Teile sind Einheitsabzeichen. Die Waren liegen in zwei Hallen in Hochregalen mit Breitgängen dazwischen, in den beiden anderen Hallen sind es Schmalgänge. In der Kommissionierhalle gibt es zusätzlich noch ein Kartonlager.

Die Versorgung der BwBM-Servicestationen erfolgt von hier aus systemisch. Sie bekommen automatisch die Artikel, die verbraucht wurden. Die Soldaten können dann in ihre BwBM-Servicestation gehen und sich dort ihre Ausrüstung abholen.

Das Lager in Osterweddingen versorgt die Region Ostdeutschland. Aufgrund der Zeitenwende hat die BwBM sehr viel neue Ware gekauft. Aktuell kommen pro Tag von daher auch mehrere Lastwagen an der Halle im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen an und werden dort sofort entladen.

Topmodern undneue Infrastruktur

Der Standort im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen sei topmodern und habe eine komplett neue Infrastruktur, unterstreicht der Vizeadmiral weiter. „Zusammen mit der BwBM brechen wir heute in die Zukunft auf, mit einer bisher noch nicht bekannten Qualität. Das Lager ist ein Ausfluss der vorgezogenen Beschaffung für die Vollausstattung der Truppe. Wir haben 2,4 Milliarden Euro im Rahmen der Vollausstattung in die Hand genommen. Damit wird die gesamte Truppe mit Kampfbekleidung ausgestattet. Das fängt an beim Helm, geht über die Kampfstiefel bis hin zur modularen Schutzausstattung. Das alles muss gelagert und bei Bedarf der Truppe schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden.“

„Die große Herausforderung ist für uns im Moment das Wachstum. Wir steigern aktuell den Umsatz von 400 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro. Aufgrund der Zeitenwende haben wir so viel Ware beschafft“, erklärt Wriggers im Gespräch mit der Redaktion der Volksstimme weiter. Diesem Wachstum müsse man sowohl in der Infrastruktur durch die neuen Lager als auch beim Personal gerecht werden. Die Gegenstände in der Halle befinden sich versicherungstechnisch im hochwertigen Segment. Aus diesem Grund sind die Lagerhallen eingestuft wie Elektronikhändler.

Für die Gemeinde nahm die Wirtschaftsfördererin Isabel Schmidt an der Eröffnung teil. „Das Sülzetal erlebt derzeit einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Bundeswehr ist jetzt Teil davon. Darüber freuen wir uns im Rathaus in Osterweddingen sehr.“

In den vier Hallen liegen über 7,5 Millionen Ausrüstungsgegenstände. Sie alle müssen mit System einsortiert werden. Foto: Kerstin Mücka

Mitte Januar habe man in der Halle angefangen, blickte die Leiterin des Bekleidungszentrums im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen, Laura Letz, bei der Eröffnung zurück. „Für mich und mein Team ist es eine große Ehre, diesen Standort aufbauen zu dürfen. Alle Prozesse müssen nun optimal eingestellt werden. Dabei dürfen wir nie stehenbleiben, sondern müssen uns selbst immer hinterfragen und so den Service verbessern.“

Die Versorgung sei nicht der Job des einzelnen Soldaten, sagte Letz im Gespräch mit der Volksstimme. Das müsse für ihn im Hintergrund alles reibungslos funktionieren, damit er seinen Auftrag erfüllen könne, betonte sie.

Um bei dem Service für die Soldaten noch einen Schritt weiter zu kommen, wird es ab Ende des Jahres eine App geben, mit der Soldaten individuell online bestellen können, um ihr persönliches Tauschgeschäft abzuwickeln. Letz: „Wir werden von Magdeburg aus das mitentwickeln und diese Online-Aufträge hier bei uns erledigen.“