Ein kurioser Diebstahl hat sich in Wanzleben im Landkreis Börde ereignet: Ein 45-jähriger Mann hat einer 43-Jährigen beim Gassigehen den Hund gestohlen.

Diebstahl in der Börde: Mann klaut einer Frau beim Spazierengehen den Hund

Als eine 43-Jährige in Wanzleben mit ihrem Hund spazieren ging, hielt ein Mann an und nahm das Tier mit.

Wanzleben - Eine 43-Jährige wurde am Freitagabend, 8. März, Opfer eines nicht alltäglichen Diebstahls. Laut Polizei war sie gegen 21.15 Uhr in Wanzleben im Landkreis Börde am Raßbachplatz mit ihrem Hund unterwegs.

Plötzlich hielt neben ihr ein Auto, aus dem ein 45-jähriger Bekannter der Frau ausstieg. Dieser schubste sie beiseite, nahm den Hund und flüchtete in seinem Fahrzeug mit dem Tier. Die Polizei holte den Hund am nächsten Tag bei dem Dieb ab und übergab ihn seiner Besitzerin.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Hinzu komme ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn der Mann sei zur Tatzeit nicht im Besitz eines solchen Dokuments gewesen.