Dodendorf. - Die Handpuppe „Jolinchen“ ist in der Kindertagesstätte „Wichtelland“ in Dodendorf in jeder Gruppe ein ständiger Begleiter. Kita-Leiterin Katja Vogel und Betreuerin Simon Hohmann koordinieren zusammen mit ihrer Partnerin Kathleen Kremkau von der AOK dieses Gesundheitsprojekt. Das Konzept ist in fünf Welten aufgeteilt. „Wir besuchen diese fünf Welten und gehen zusammen mit Jolinchen dorthin auf Entdeckungsreise. Kernaspekt ist dabei immer die gesunde Lebensweise“, erklärt Hohmann.

Die Titel der fünf Module lauten Ernährung, Bewegung, Seelisches Wohlbefinden, Erzieherinnengesundheit und Elternpartizipation. Für jedes Modul gibt es in jeder Gruppe einen Hefter und eine Jolinchen-Handpuppe. Der Leitfaden enthält alle Sachinformationen zum jeweiligen Thema, Ideen für Aktionen und Anregungen für die Arbeit mit den Kindern. Außerdem enthält er einen Stick. Hierauf sind alle Fakten auch noch einmal digital abrufbar. Zusätzlich umfasst jeder Ordner Elternbriefe. „So haben wir bei Elternabenden alles zur Hand und können eine umfassende Aufklärung im Sinne des Projekts leisten“, beschreibt Hohmann die Arbeit. Das Modul „Gesund- und Leckerland“ enthält beispielsweise unter anderem alles rund um die Themen: Getränke, Gemüse, Fleisch, Brot und Fette. Alle Vierteljahr findet eine Besprechung mit der AOK statt.

Ideen aus der Gruppe fließen mit ein

„In den Boxen sind aber nur Vorschläge für uns. Wir können es so umsetzen, müssen es aber nicht. Wenn es andere Ideen aus der Gruppe gibt, können wir die jederzeit einfließen lassen“, erklärt Hohmann den grundsätzlichen Arbeitsansatz mit Jolinchen. Das gesamte Programm dauert drei Jahre. Jeder Kita ist es selbst überlassen, mit welchem Modul sie dabei anfängt. Das Dodendorfer Wichtelland hat mit der Ernährung begonnen. „Jede Gruppe hier bei uns kann ganz individuell dabei den Bedürfnissen und dem Wissen der Kinder entsprechend das Thema umsetzen“, sagt Hohmann.

Entscheidend sei, dass bei dem kompletten Projekt die Eltern jederzeit eingebunden sind, so Hohmann weiter. So fänden die Kinder in jedem ihrer Lebensbereich täglich eine gesunde Lebensweise wieder. Begonnen hat das Projekt beim Kita-Sportfest. „Bei dem Familienfest am Sportplatz hatten die Eltern dann auch gleich einen Probiertisch mit gesunden Obstspießen aufgebaut“, blickt Hohmann zurück.

Eltern reagieren durchweg positiv

Die Reaktionen der Eltern seien durchweg positiv, sagt Hohmann. Das zeige sich daran, dass sie immer wieder fragen, wie sie sich beteiligen können und wann es die nächste Aktion gibt. „So gelingt es uns, dass die Kinder Ernährung und Sport mit Spaß verbinden. Sie sind immer mit viel Liebe bei der Sache. Sie haben Freude daran, Neues auszuprobieren, Anderes zu entdecken.“ Man setze sich ja zu Hause eher nicht hin und probiere mit verbundenen Augen neue Obstsorten aus. Mit Jolinchen schon. Mit solchen Angeboten würde der Geschmackssinn sensibilisiert und das Tasten verfeinert.

„Der Vorteil ist, dass hier das gesamte Thema Gesundheit mit der Puppe Jolinchen verbunden wird, und wir uns jederzeit auf die Unterstützung der AOK verlassen können. Die Kartenboxen bieten uns zudem so viel Input, dass wir immer wieder Ideen entwickeln, auf die wir alleine so nicht gekommen wären“, lobt Hohmann das Konzept. Aus all den Karten könne man sich die schönsten aussuchen und sie dann individuell auf die Gegebenheiten im Wichtelland umsetzen. Hohmann: „Die Box gibt uns dabei immer die Sicherheit, dass wir den roten Faden nicht verlieren. Das ist eine Top-Unterstützung. Das hätte ich so niemals erwartet.“

Für Ida (4) ist klar, dass sie sich auch zu Hause bemüht, all die Tipps von Jolinchen umzusetzen. „Ist doch logisch. Ich will ja schließlich gesund leben.“ Auch Fiete (3) ist bei der Zuteilung der Karten mit Bildern von Lebensmitteln auf den Ernährungszug voll mit dabei: „Das ist spannend.“ Jonas (4) bringt seine Meinung zum Projekt „Jolinchen“ kurz und bündig auf den Punkt: „Cool!“