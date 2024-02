Döner-Liebhaber in Wanzleben im Landkreis Börde müssen künftig etwas tiefer in die Tasche greifen: Die Preise für die beliebte Speise steigen aufgrund höherer Kosten für Zutaten und Nebenkosten.

So teuer wird der Döner in Wanzleben

Imbiss-Preise steigen in der Börde

Osman Kocaoglu vom Musti-Bistro in Wanzleben präsentiert einen Döner. Hier kostet die Speise sieben Euro.

Wanzleben. - Die Preise bei der Beschaffung von Waren und die Nebenkosten sind auch in Wanzleben stark angestiegen. Das hat Auswirkungen in der Gastronomie. Daher wird auch der Döner – mittlerweile zur günstigen Volksspeise avanciert – teurer werden. Alle drei Anbieter in der Einheitsgemeinde Wanzleben reagieren nun.