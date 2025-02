Diabetologie und Fußambulanz in Wanzleben Dr. Carola Zemlin: Ärztin mit Weltruf wird 80 Jahre alt

Dr. Carola Zemlin gibt zu ihrem 80. Geburtstag einen Empfang in ihrer Praxis für Diabeteologie und Fußambulanz in Wanzleben. Sie ist eine international anerkannte Expertin, die noch praktiziert. Was motiviert sie dazu?