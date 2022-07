Drackenstedter Hobbyautor begibt sich ins alte Rom

Drackenstedt - „Ich habe schon angefangen, will mich dabei mal in eine andere, in die Römerzeit begeben und es mit einem Ich-Erzähler probieren“, hatte Jens-Uwe Nebauer im Spätsommer 2019 sein fünftes Buch angekündigt. Nummer vier („Der Paladin“) war gerade erschienen, da juckte es den leidenschaftlichen Freizeitschriftsteller auch schon wieder in den Fingern. Knapp drei Jahre später nun hält Nebauer das angekündigte Werk in den Händen. Es trägt den Titel „Der große Krieg der Gladiatoren – Die Erinnerungen eines Schwertkämpfers“.