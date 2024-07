Ein Auto kommt mit vier Insassen in Wanzleben von der Straße ab. Drei Rettungswagen und die Feuerwehr rücken an.

Drei Schwerverletzte bei einem Unfall in Wanzleben

In Wanzleben ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Rettungskräfte haben drei Schwerverletzte geborgen.

Wanzleben/VS/CC. - Ein Verkehrsunfall hat in Wanzleben im Bereich Bundesstraße 246 und der Straße An der Alten Tonkuhle ereignet. Gegen 0.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Volkswagen die Bundesstraße 246. Er war aus Richtung Wanzleben kommend in Richtung der Ortslage Blumenberg unterwegs.