Blutkonserven DRK ruft in Langenweddingen zu einer Blutspende auf

Gerade auch in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass die Vorräte an Blutkonserven gut gefüllt sind. Nur so stehen genügend in Notfällen zur Verfügung. Wie die Blutspende-Aktion des DRK in Langenweddingen verlaufen ist, darüber berichtet Jutta Spurek vom DRK.